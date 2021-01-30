Van'da zabıta ekiplerinden hijyen ve gramaj denetimi
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Van'da zabıta ekiplerinden hijyen ve gramaj denetimi

30.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:50
Van'da zabıta ekiplerinden hijyen ve gramaj denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde kent sakinlerinin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, İki Nisan, Gölbaşı, Sıhke, Cumhuriyet ve Milli Egemenlik Caddelerinde bulunan fırınları denetleyen ekipler, gramaj, hijyen, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerde gramajı eksik ekmek ve çöreklere el konuldu, işletmelere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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