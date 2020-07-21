Van'da zabıta ekiplerinden bayram denetimi Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezindeki pastane ve tatlıcılarda denetim yaptı.

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde hijyen, ruhsat, gramaj, maske ve eldiven kullanımı ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayan ve temizliğe önem vermeyen işletme sahiplerini uyardı.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, bu ürünleri bulunduran iş yerlerinin sahiplerine ceza uygulandı.

Kaynak: AA