Van'da zabıta ekipleri yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da zabıta ekipleri yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da zabıta ekipleri yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetim için göreve giden zabıta ekibi, belediye çıkışındaki güvenlik kulübesinde yere düşürülen bir deste para buldu.

Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan görevliler, kulübedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görevliler, yapılan kontroller sonucu parayı düşüren Melik Fırat Turgut'a ulaşarak 20 bin lirasını tutanak karşılığında teslim etti.

Turgut, yolda düşürdüğü parayı bularak kendisine teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta memuru Akan Ağır ise insani bir davranışta bulunduklarını belirterek, parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Sergen Caner Cindoruk Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da zabıta ekipleri yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:58:27. #1.15#

title