Van'da zabıta ekipleri Van Gölü sahilinde çöp topladı
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Van'da zabıta ekipleri Van Gölü sahilinde çöp topladı

Van'da zabıta ekipleri Van Gölü sahilinde çöp topladı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, "1-7 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda teşkilatın kuruluşunun 195'nci yıl dönümü dolayısıyla zabıta ekipleri, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Gölde yaşanan kirlilikle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması yapan ekipler, Edremit sahilinde çöp topladı.

Yapılan etkinliğe Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç ve çok sayıda zabıta memuru katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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