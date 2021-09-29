Van'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi - Haberler
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Van'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentteki okulların kantinlerinde denetim yaptı.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentteki okulların kantinlerinde denetim yaptı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğunu, işletme belgelerini ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini incelendi.

Kurallara uymayan işletmeciler, haklarında tutanak tutularak uyarıldı.

Okul kantinlerindeki denetimlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Van'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Van'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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