Van'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentteki okulların kantinlerinde denetim yaptı.
VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentteki okulların kantinlerinde denetim yaptı.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğunu, işletme belgelerini ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini incelendi.
Kurallara uymayan işletmeciler, haklarında tutanak tutularak uyarıldı.
Okul kantinlerindeki denetimlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.