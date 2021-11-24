Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti - Haberler
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Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bir yılda 9 bin 796 olaya müdahale etti.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bir yılda 9 bin 796 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıl boyunca 198'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi olmak üzere 467 fahiş fiyat, gıda ve hijyen denetimi yapan ekipler, kaldırım işgali, dilencilik, izinsiz ilan, pankart ve reklam dağıtımı, seyyar satıcı olaylarına müdahale etti, 1512 ihbarı değerlendirdi.

Ekipler ayrıca, 137 yeni işletmeye ruhsat verdi, 335 cezai işlem tutanağı tuttu.

Emniyet ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekiplerle koordinasyon halinde çalışan ekipler, seyyar satıcı ve kaldırım işgalleriyle etkin mücadele yürüttü.

Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti

Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti

Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti

Van'da zabıta ekipleri 9 bin 796 olaya müdahale etti

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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