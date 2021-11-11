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Van'da yüzlerce fidan toprakla buluştu

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'da yüzlerce fidan toprakla buluştu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

İpekyolu Belediyesince "Geleceğe Nefes Dünya'ya Nefes" programı kapsamında Bostaniçi mahallesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlarla fidan dikti.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile tüm Türkiye'de fidan dikme etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Her bir fidanın dünyayı korumak amacıyla dünyaya renk verecek bir umut olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Sadece fidan dikme etkinlikleriyle, ormanlarımızı artırmakla değil aynı zamanda mevcut ormanlarımızı da koruma noktasında hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize büyük görevler düşüyor. Gerek orman yangınlarına karşı insanlarımızın duyarlılığı gerekse bizim bu tür faaliyetlerle orman varlığımızı artırmaya yönelik faaliyetlerimiz Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke olarak geleceğe taşıyacaktır."

Van'da yüzlerce fidan toprakla buluştu

Van'da yüzlerce fidan toprakla buluştu

Van'da yüzlerce fidan toprakla buluştu

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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