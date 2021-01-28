Yüzeyi buz tutan Deli Çay, manzarasıyla büyülüyor
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Yüzeyi buz tutan Deli Çay, manzarasıyla büyülüyor

28.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:57

Van'ın Erciş ilçesinde dondurucu soğuklardan dolayı yüzeyi buzla kaplanan Deli Çay, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde dondurucu soğuklardan dolayı yüzeyi buzla kaplanan Deli Çay, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

Yaz mevsiminde inci kefallerinin tatlı sulara göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Deli Çay'ın yüzeyi buzla kaplandı.

Balık Bendi Mesire alanında donan çayın havadan görüntülenmesi güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf sanatçıları Deli Çayı'nı fotoğrafladı.

Yüzeyi buz tutan Deli Çay, manzarasıyla büyülüyor
Yüzeyi buz tutan Deli Çay, manzarasıyla büyülüyor
Yüzeyi buz tutan Deli Çay, manzarasıyla büyülüyor
Yüzeyi buz tutan Deli Çay, manzarasıyla büyülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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