Van'da yüz yüze eğitim başladı
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Van'da yüz yüze eğitim başladı

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Güncel

- Van'da yüz yüze eğitim başladı Öğrenciler den aşı çağrısı Van genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

- Van'da yüz yüze eğitim başladı

Öğrenciler den aşı çağrısı

VAN - Van genelinde 309 bin 534 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.

Van genelinde bin 931 okul ve 12 bin 176 derslikte 309 bin 534 öğrenci ders başı yaptı. Van Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İlimizde 310 bin öğrencimiz yüz yüze eğitime, 19 bin öğrencimiz de uzaktan açık öğretime başladı. Yine 19 bin öğretmenimiz de bugün görev başı yaptı. İnşallah bu sene aldığımız tedbirlerin yanı sıra velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aşı konusundaki duyarlılığı sayesinde yüz yüze eğitimi tamamıyla gerçekleştireceğiz. Biz bütün hemşerilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hayatın normale dönmesi için, çocuklarımız için, esnafımız için lütfen aşı olalım. İnşallah bu sene çocuklarımız yüz yüze eğitim görme şansını yakalayacaktır. İl milli eğitim müdürlüğümüz, okul müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz gerekli tüm hazırlıklarını yaptılar ve bütün okullarımız eğitim ve öğretime hazır. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde heyecanlı olduklarını ifade eden Coğrafya Öğretmeni Murat Demir ise 2021-20220 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Okulumuza, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza kavuştuğumuz için çok heyecanlıyız. Uzun ve zorlu bir süreçti ama çok şükür aşılarımızı olduk. Artık yeniden eğitim öğretime başlıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirmek için var gücümüzle elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Okulu ve arkadaşlarını çok özlediklerini dile getiren öğrenciler de, "Lütfen herkes aşı olsun, okullar bir daha kapanmasın" çağrısında bulundular.

Van'da yüz yüze eğitim başladı
Van'da yüz yüze eğitim başladı
Van'da yüz yüze eğitim başladı
Van'da yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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