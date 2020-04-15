Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber
3. Sayfa

Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda mühimmat, el bombası, roketatar mühimmatı ve ey yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

15.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:24
Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda mühimmat, el bombası, roketatar mühimmatı ve ey yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 15 Nisan 2020 tarihinde Kapan-Şehit Jandarma Er Cihan Öden Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonda, arazi arama/tarama faaliyeti sonucunda; 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 7 bin 392 adet mühimmat, 42 adet el bombası, 27 adet roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Haber
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım Haber
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haber
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haber
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haber
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan...
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
IMF'den 'mali dengelerin kötüleşeceği' uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Tarkan Ece Erken Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Van'da yürütülen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 19:37:39. #1.14#
title