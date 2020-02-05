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Van'da yürek yakan anons

Van'da meydana gelen çığ faciasından kurtarılarak hastaneye getirilen yaralıların birer birer isimleri açıklandı.

05.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:31
Van'da yürek yakan anons

'da meydana gelen çığ faciasından kurtarılarak hastaneye getirilen yaralıların birer birer isimleri açıklandı.


Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60'tan fazla kişi de yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.


Arama kurtarma ekipleri tarafından çığ altından kurtarılan ve ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralıların yakınlarındaki umut dolu bekleyiş devam ederken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde ise yetkililer, getirilen yaralıların isimlerini teker teker megafonla açıkladı. - VAN

Kaynak: İHA
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