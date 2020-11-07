Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 37 yabancı uyruklu yakalandı
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Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 37 yabancı uyruklu yakalandı

07.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:42
Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 37 yabancı uyruklu yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, Van-Erciş kara yolunda 3 gün önce meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, 7 yabancı uyruklunun yaralandığı trafik kazasının ardından çalışma başlattı.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.A'nın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ev ve eklentilerinde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 37 yabancı uyruklunun ikamette saklandığı belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla V.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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