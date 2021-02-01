Van'da "Yüksek lisans iş birliği protokolü" imzalandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) arasında "Yüksek lisans iş birliği protokolü" imzalandı.

Van Adliyesi binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı ile YYÜ arasında düzenlenen programda konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl merkezi ve ilçelerde yaklaşık 200'e yakın hakim ve cumhuriyet savcısının görev yaptığını söyledi.

İş birliği protokolü kapsamında kentte görev yapan hakimlerin ve cumhuriyet savcılarının YYÜ'de yüksek lisans eğitimi alabileceğini ifade eden Dönmez, desteklerinden dolayı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür etti.

Şevli ise kentte görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının yüksek lisans eğitimlerini YYÜ'nün Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde alacaklarını belirterek, "Hakim ve savcılarımızı yüksek lisansa teşvik etmek için Van Cumhuriyet Başsavcılığımızla bir protokol hazırladık. Bu protokol karşılıklı iş birliği çerçevesinde yürütülecek." dedi.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan