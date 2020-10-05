Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
05.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:06
Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin Turan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan tepeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı