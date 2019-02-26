Van'da "Yöresel Ürün ve Hediyelik Eşya Fuarı"

Van'da "Yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı" düzenlenecek.

Van'da 1-10 Mart'ta özel bir organizasyon firması tarafından "Yöresil ürünler ve hediyelik eşya fuarı" yapılacak.

Firma yetkilisi Özgür Çelik, yaptığı açıklamada, fuarda yöresel ürünlerle el sanatlarının yer alacağını söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden de ürünlerin tanıtılacağı fuara ilginin yüksek olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Çelik, şöyle dedi:

"120 standın olacağı fuarda 81 ilden gelen farklı ürünler ve tatlar da yer alacak. İzmit'in pişmaniyesi, Denizli'nin kumaşı, Trabzon peynirini, Erzurum'un Oltu taşına kadar Türkiye'nin 81 ilinden firmalar, burada hem kendi illerini, kendi ürünlerini tanıtacak hem de burada Vanlılarla buluşacak. Bunun yanında il dışından 250 misafir bekliyoruz. Bu misafirler hem Van'ı tanıyacaklar hem de kendi ürünlerini Van'a tanıtacaklar."

Kaynak: AA