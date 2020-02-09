Van'da yolu ulaşıma kapanan mahallelerdeki hastalar hastaneye ulaştırılıyor
Van'ın Özalp ilçesinde yolu kardan ulaşıma kapanan mahallelerde mahsur kalan hastalar, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde yolu kardan ulaşıma kapanan mahallelerde mahsur kalan hastalar, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Gözdeyemez ve Kaşıkara mahallelerinde rahatsızlanan Pamuk Dinler, Safiye Tanımaz ve Zehra Şahin Aral'ı olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Zorlu hava şartlarına rağmen 4 saat süren çalışmalar sonucu yolları ulaşıma açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahaleleri yapılan Dinler, Tanımaz ve Aral, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.