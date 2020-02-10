Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, belediye ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, belediye ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde rahatsızlanan 3 yaşındaki Zümeyra Keskin'in yakınları, yolun kar ve tipiden dolayı kapanması nedeniyle çocuğu hastaneye götüremeyince durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak 112 Acil Sağlık ekibinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.