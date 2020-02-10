Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı
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Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, belediye ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:30
Van'da yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

'ın ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, belediye ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde rahatsızlanan 3 yaşındaki Zümeyra 'in yakınları, yolun kar ve tipiden dolayı kapanması nedeniyle çocuğu hastaneye götüremeyince durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak 112 Acil Sağlık ekibinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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