Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastaların yardımına belediye ekipleri yetişti
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Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastaların yardımına belediye ekipleri yetişti

21.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:34
Van'da yolu kardan kapanan mahallelerdeki hastaların yardımına belediye ekipleri yetişti

Van'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallelerde mahsur kalan 10 hasta, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Van'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallelerde mahsur kalan 10 hasta, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor. 2 günde 425 yerleşim yerinin yolunu açan ekipler bir yandan da kent merkezi ve ilçelerinde sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor.

Erciş, Muradiye, Gürpınar ve Bahçesaray'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallelerdeki 10 hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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