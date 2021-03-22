Van'da yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta için seferberlik
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Van'da yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta için seferberlik

22.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:37
Van'da yolu kardan kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta için seferberlik

Van'ın Çaldıran ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur 2 hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur 2 hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 202 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen kırsalda yaşayanların mağdur olmaması için çaba gösteren Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kardan dolayı mahsur kalan hastalar için de seferber oldu.

Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 23 yaşındaki Fatma Taş ile Yukarı Yanıktaş Mahallesi Yatırlı mezrasında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Zahide Taş'ı almaya giden sağlık ekipleri, kapalı yolda ilerleyemeyince belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık çalışanlarının hastalara ulaşmasını sağladı.

Evlerinde müdahaleleri yapılan 2 hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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