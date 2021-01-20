Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti
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Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti

20.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:10
Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye yetişti

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 6 kilometre mesafede bulunan ve kar yağışıyla ulaşma kapanan Uluşar mahallesinde, şiddetli karın ağrısı çeken Şelbet Dağ'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Muradiye Şantiyesi karla mücadele ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından mahallenin yolunu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Dağ, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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