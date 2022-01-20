Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastası kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Öveçli Mahallesi'nde ağrıları başlayan 60 yaşındaki Güzel Eriş'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile UMKE sevk edildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen yolun açılmasıyla mahalleye giden ekipler, Eriş'i 3 saat süren çalışma sonucu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yakınları, Eriş'in durumunun iyi olduğunu belirterek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.