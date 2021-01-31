Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hastanın yardımına ekipler yetişti
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Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hastanın yardımına ekipler yetişti

31.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:07

Van'da karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarak sağlık görevlilerinin mahsur kalan iki hastaya ulaşmasını sağladı.

Van'da karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarak sağlık görevlilerinin mahsur kalan iki hastaya ulaşmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir taraftan karla mücadele çalışmaları yürütürken bir taraftan da hastaların yardımına koşuyor.

Gevaş ilçesine bağlı Daldere Mahallesi'nde, boğazına kemik takılan 60 yaşındaki Perihan İpek'in yakınları yardım talebinde bulundu.

Kardan dolayı kapanan mahalle yolunu açan karla mücadele ekipleri, 5 saatlik zorlu çalışmanın ardından sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu Mahallesi'nde de doğum sancıları başlayan Behiye Işık, ekiplerin yolu açmasıyla İlçe Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hastanın yardımına ekipler yetişti
Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hastanın yardımına ekipler yetişti
Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hastanın yardımına ekipler yetişti
Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hastanın yardımına ekipler yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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