Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı
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Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı

23.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:42
Van'da yolda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Van'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana etkili olan kardan dolayı kapanan 372 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.

Zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen yolların açılması için çaba gösteren ekipler, ana caddelerinde açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan belediye ekipleri, iş makineleriyle araçlarını saplandıkları yerden çıkararak gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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