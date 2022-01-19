Van'da yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler kurtarıldı - Haberler
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Van'da yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler kurtarıldı

Van'da yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler kurtarıldı
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler, belediye karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler, belediye karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Aselsan Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüs, Cihangören Mahallesi yakınlarında kara saplandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerin yolu açmasıyla, öğrenciler ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gedikdibi Mahallesi'ndeki evlerine ulaştırıldı.

Van'da yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler kurtarıldı

Van'da yolda mahsur kalan minibüsteki öğrenciler kurtarıldı

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Erciş, kar, Van, Güncel, Haber

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