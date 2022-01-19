Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haberler
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Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, belediye karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, belediye karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı mahallelerden taşımalı eğitim gördükleri ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, minibüsleri, bulundukları yerden çıkardı.

Ekiplerin yolu açmasıyla, öğrenciler ilçeye 25 ve 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık,Yarımağıl ve Elaçmaz mahallelerindeki evlerine ulaştırıldı.

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Özalp'de yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

AA - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Erciş, kar, Van, Güncel, Haber

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