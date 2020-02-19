Van'da yolcu otobüsünde 7 kilogram eroin ele geçirildi

19.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:42

Van'ın Edremit ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişiye ait kolide 7 kilo 70 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Uyuşturucu arama köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, S.E'ye ait hediyelik eşya kolisinde 25 pakette 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. S.E'nin Kurubaş Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise hassas terazi, 21 gram esrar ve 2300 lira bulundu.

S.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: AA