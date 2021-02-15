Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi (YENİDEN)

VAN'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı (D-300) yolunun 95'inci kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Saray ilçesi kırsalına dün operasyon düzenlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda Kapıköy Sınır Kapısı (D-300) yolunun 95'inci kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmına, yola gömülü tuzaklanmış EYP tespit edildi. EYP, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı