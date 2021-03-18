VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi
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VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi

18.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:28

Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendiBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde, sürü halinde mahalle yoluna inen ayılar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde, sürü halinde mahalle yoluna inen ayılar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çaldıran ilçesi Aşağı Mutlu Mahallesi'ndeki yola, dün akşam saatlerinde

sürü halinde ayılar indi. Ayılar, bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Ayılar, bir süre bölgede yiyecek aradıktan sonra bölgeden ayrıldı.

VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi
VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi
VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi
VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi
VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi
VAN Van'da yola inen ayı sürüsü görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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