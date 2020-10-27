Van'da yol ve esfaltlama çalışmaları devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesinde yürütülen yol ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesinde yürütülen yol ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Bilmez, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Edremit ilçesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yolunda yürütülen çalışmaları denetledi, ilgililerden bilgi aldı.

Edremit TOKİ yolunda sürekli sıkıntıların yaşandığını belirten Bilmez, 30 metre genişliğindeki kara yolunu daha kullanışlı ve güvenli hale getireceklerini söyledi.

Türk Telekom Fen Lisesi ile Çimento Fabrikası arasında bulunan 4,5 kilometrelik yolda kaldırım, orta refüj ve asfalt yenileme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Yol üzerinde yer yer keskin viraj ve rampalar var. Onları da ortadan kaldırarak daha sağlıklı işleyecek bir hale getireceğiz. Projemizin bir şeridi bu sene tamamen bitecek. Mevsim itibariyle sıkıntı yaşamamız için kalan kısmını da inşallah gelecek yıl bahar aylarıyla tamamlayacağız. Eski TOKİ, yeni TOKİ ve kiracılar TOKİ'de oturan vatandaşlarımız da daha rahat bir ulaşıma kavuşacaklar. Yaz kış burada sık sık trafik kazalarının yaşandığını biliyoruz. Projemiz tamamlandığında bu bölgenin trafiğinin tamamıyla rahatlayacağız."

Edremit ilçesinin Van'ın en güzel yerlerinden biri olduğunu da ifade eden Vali Bilmez, "Çalışmaların yapılan yolun her iki tarafı imarlıdır. Bu nedenle bölgede gelişime açıktır. Belediyemizin yaptığı çalışmanın ardından buradaki yerleşim yerleri de zamanla artacak, kıymetlenecektir. Van, Cumhuriyet ve Maraş caddelerine hapsolmuş bir merkez olmaktan çıkarak geniş ve modern bir kent olmaya hazırdır. Çünkü Van'ın her bir noktası çok kıymetlidir. İnşallah bizim bu çalışmalarımız Van'ın geleceğini şekillendirecek, kentimizin gelişmesine büyümesine katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

Bilmez'e Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Muhammed Fuat Türkman ile Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu