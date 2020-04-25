Van'da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
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İpekyolu, Polis, Van, Yerel, Haber

Van'da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van'da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Van merkez İpekyolu ilçesinde yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına Molotof kokteyle saldıran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 Adet EYP, 7 adet çakmak gazı dolum tüpü, 3 adet fitil ele geçirildi.

25.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:24
Van'da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van'da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına Molotof kokteyle saldıran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 Adet EYP, 7 adet çakmak gazı dolum tüpü, 3 adet fitil ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçesi Hacıbekir Mahallesinde yol kapatan 'çöp konteyneri, demir parçaları gibi' ve ateş yakan şahısların bulunduğu ihbarın alınması üzerine; ekipler tarafından belirtilen adreste yaptıkları çalışmalar esnasında motorize ekiplerimize yönelik molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylemde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı Şüphelilerle birlikte 2 Adet EYP, 7 adet çakmak gazı dolum tüpü, 3 adet fitil ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van'da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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