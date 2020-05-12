Van'da yol çalışmaları Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin ulaşım ağını rahatlatacak çalışmalara Halilağa Mahallesi Eski Kale Caddesi'nden başlayan ekipler, Hafiziye Mahallesi'nde de trafiğe kapalı bir yolu ulaşıma açtı.

Yeni açılan 10 metre genişliğindeki yolda stabilize çalışmaları yapan ekip, havaların ısınmasıyla asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Mahalle sakinleri, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA