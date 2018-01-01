Van'da Yol Çalışmaları

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde kavşak ve orta refüj çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin Hasanbey Caddesi'nde yol genişletme ve asfalt çalışmalarının ardından kavşak ve orta refüj çalışmasına geçildiği belirtildi.



Açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, kentin trafik sıkıntısını en aza indirmek ve caddeleri modern bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirtti.



Geniş bir alternatif yol yaptıklarını kaydeden Tamer, "Bu çalışma mahalleliler tarafından çok beğenildi. Arkadaşlarımız hafta sonu ya da yeni yıl demeden çalışmalarını sürdürdü. Geri kalan çalışmalarımız da yıl içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinlerinden Mustafa Bütün de yapılan çalışmadan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, mahallenin daha geniş bir yola kavuştuğunu kaydetti.