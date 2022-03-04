İSTANBUL (İHA) - Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN Van'da mart ayında lapa lapa kar yağışı etkili olurken, 164 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının azaldığı Van'da sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve kent merkezini tamamen beyaza bürüdü. Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 21, Başkale'de 53, Çaldıran'da 5, Çatak'ta 52 ve Gürpınar ilçesinde 33 olmak üzere toplam 164 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'dan Van'a sefer yapması planlanan İstanbul uçağı ise rötar yaptı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.

Hava sıcaklığının aniden düştüğünü ifade eden vatandaşlar ise geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının bu yıl daha fazla yağdığını belirterek, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini beklediklerini söyledi. Vatandaşlar, beklenmedik yoğun kar yağışından dolayı "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü anımsattı.