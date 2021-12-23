Van'da yoğun kar yağışı - Haberler
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Van'da yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Yerel

Van'da yoğun kar yağışıVAN Van'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilerken uçak seferlerinin de rötar yapmasına neden oldu.

HAKKARİ (İHA) - Van'da yoğun kar yağışı

VAN Van'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilerken uçak seferlerinin de rötar yapmasına neden oldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; Bitlis'in öğle ile akşam saatleri arasında, Van ve Hakkari'nin öğle saatleri itibariyle hafif kar yağışlı olacağının beklendiği, gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiği belirtildi.

Ankara uçak seferine rötar

Van'da yapılması planlanan uçak seferleri ise hava koşulları nedeniyle Ankara uçaklarının 40 dakikalık rötar yapabileceği ifade edildi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının önemli olduğunu kaydetti.

Van'da yoğun kar yağışı

Van'da yoğun kar yağışı

Van'da yoğun kar yağışı

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