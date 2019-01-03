Van'da Yoğun Kar Yağışı

Van'da belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi.

Van'da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, kent genelinde 6 mahalle ve 12 mezra olmak üzere toplam 18 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor.

Etkili olan yoğun kar yağışından olumsuz etkilendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl kar çok iyi yağdı. Kar yağışı bölge tarımı için çok iyi, ancak dışarıda çalışan vatandaşları çok olumsuz etkiliyor" dediler.

Öte yandan, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, havanın çok bulutlu, Muş ve Van'ın kuzey ilçeleri hariç bölge genelinde aralıklı olmak üzere yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 6, Bitlis'te eksi 8, Muş'ta eksi 7 ve Hakkari'de ise eksi 10 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA