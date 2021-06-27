Van'da YKS ikinci oturumu başladı
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Van'da YKS ikinci oturumu başladı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da YKS ikinci oturumu başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı.

Van'da YKS ikinci oturumu başladı

VAN - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sabah okula gelmeye başlayan adaylar, evrak kontrolleri yapıldıktan sonra sınıflara alınmaya başlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri için yaklaşık 2,5 milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav saat 10.15'te başladı.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi de bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Van'da YKS ikinci oturumu başladı
Van'da YKS ikinci oturumu başladı
Van'da YKS ikinci oturumu başladı
Van'da YKS ikinci oturumu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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