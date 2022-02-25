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Van'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

AA, Hakan Sarı - Güncel
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Van'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

Van'ın Özalp ilçesinde kış şartları nedeniyle aç kalan tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde kış şartları nedeniyle aç kalan tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen ve soğuk havanın etkili olduğu ilde aç kalan bir tilki, Çubuklu Mahallesi yakınlarına indi.

Bir süre mahalle yakınlarında gezinen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Özalp, kar, Van, Güncel, Haberler

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