Van'da kaçak sağlık hizmeti verilen iş yerine operasyon
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Van'da kaçak sağlık hizmeti verilen iş yerine operasyon

Van'da kaçak sağlık hizmeti verilen iş yerine operasyon
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'da jandarma ekiplerinin, yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda tıbbi malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'da jandarma ekiplerinin, yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda tıbbi malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunan bir iş yerinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, 3 doktor önlüğü, 3 hasta muayene masası, 1 tıbbi elektronik cihaz, 9 bin 235 çeşitli tıbbi malzeme ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Van'da kaçak sağlık hizmeti verilen iş yerine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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