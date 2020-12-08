Van'da yetiştiricilere düve desteği
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Van'da yetiştiricilere düve desteği

08.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:48
Van'da yetiştiricilere düve desteği

Van'da "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" kapsamında damızlık düve alım desteği başvuruları başladı.

Van'da "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" kapsamında damızlık düve alım desteği başvuruları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvancılık desteklemeleri kapsamında yüzde 40 hibeli damızlık düve alım desteği başvurularının başladığı belirtildi.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, 07-31 Aralık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir işletme, kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin yüzde 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen fiyatın yüzde 40'ından fazla olamaz. Düveler, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan Ari İşletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilecek. Hayvanlar, kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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