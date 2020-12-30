Van'da yetişen Fransız cinsi kazlara, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep

VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği kazlara yurtiçi ve yurt dışından yoğun talep var. Çiftlikte 700 kaz ve 2 bin civciv yetiştirdiklerini söyleyen Ömer Kasap'ın oğlu Muhammed Kasap, "Civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da yoğun talep alıyoruz. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2,5 yıl önce Fransa'dan G35 ve G36 cinsi kaz yumurtası aldı. 2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan kuluçka sistemiyle elde ettikleri civcivleri de kurdukları çiftlikte yetiştirmeye başladı. 6'ncı ayın sonunda ise yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan da yoğun talep geliyor. Yüksek verimli kazları bahar ve yaz mevsimlerinde dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen kardeşler, havaların soğumasıyla da bin bir emekle yetiştirdikleri kazların etlerini satışa sunuyor. Hijyen kurallarına uyarak kestikleri kazların etini 45 derecelik su kazanlarına alan girişimci kardeşler, daha sonra makinelerle tüylerini temizliyor. Temizledikleri etleri asarak dinlendiren kardeşler, daha sonra ise paketleyerek satışa sunuyor.

'TALEPLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'Çiftlikte 700 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Muhammed Kasap, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Kasap, kaz etinin son zamanlarda geçtiğimiz yıllara oranla daha çok tercih edildiğini belirterek, "Kışın gelmesiyle birlikte de kesimlerimize başladık. Her mevsimden ziyade kışın daha çok tercih ediliyor. Kaz soğuk havayı gördüğünde yağlanmaya başlar. Bu durumda illa kar yiyecek diye bir şey yok. Ancak kaz eti havalar soğuduğu zamanlarda rahatlıkla yenilebilir. Yetiştirdiğimiz kazların etlerini yurtiçinin yanı sıra, yurt dışına satıyoruz. Sofraların vazgeçilmezi olan kaz etine yoğun talep var. Gelen talepleri de yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ