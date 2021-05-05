Van'da yeşillendirme çalışmaları
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Van'da yeşillendirme çalışmaları

Van'da yeşillendirme çalışmaları
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan yeşillendirme çalışmaları devam diyor.

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan yeşillendirme çalışmaları devam diyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca geçen yıl şehrin farklı noktalarında toprakla buluşturulan laleler havanın ısınmasıyla çiçek açtı.

Yaklaşık 86 bin lale soğanı kentin cadde ve parklarını renklendirdi.

İl genelinde peyzaj, budama ve fidan dikimi gibi çalışmalara devam eden ekipler, lale mevsiminin bitmesiyle seralarda yetiştirilen mevsimlik çiçekleri ekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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