Van'da yerel çeşit aşılama çalışması

Van'da uzun yıllar yetiştirilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve ve sebze çeşitlerin korunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında aşılama yapıldı.

Van'da uzun yıllar yetiştirilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve ve sebze çeşitlerin korunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında aşılama yapıldı.

İlk defa 2017 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ortaklaşa yürüttüğü "Van İlinde Kaybolmaya Yüz Tutmuş Yerel Meyve ve Sebze Çeşitlerinin Araştırılması, Korunması ve Çoğaltılması" projesi kapsamında 2021 yılı aşılama çalışmaları, teknik personellerin gözetiminde başlatıldı. Proje kapsamında 2019 yılında yaklaşık 3 bin 500 adet yerel çeşit elma, armut, erik ve kayısı aşısı yapılarak üreticilere dağıtılırken, 2020 yılında da yaklaşık 3 bin adet elma ve armut yerel çeşit aşısı yapılmıştı. Fidanların bakımları üniversite kampüsündeki serada devam ederken, isteyen vatandaşlara da mevcut ağaçlarının üstüne yerel çeşit aşılama uygulaması devam ediyor.

Yine proje kapsamında 2021 Temmuz dönemi göz aşısı uygulamaları çerçevesinde; 750 adet mellaki armut, 250 adet mellaçi armut, 500 adet bey elması, 100 adet heko elması, 500 adet cebegirmez elması, 100 adet hecic elması, 100 adet zührebegi elması, 700 adet pamuk elma, ve 700 adet aslik elması olmak üzere toplamda 3 bin 750 adet aşı yapıldı. Yapılan aşılardan elde edilecek yerel çeşit fidanların 2022 yılında vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı