01.01.2020 01:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:16

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.



Van'da yeni yıl coşkusu farklı mekanlarda coşkuyla kutlandı. Kimi vatandaş yeni yıla kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında vatandaşlar, gönüllerince eğlendiler. Seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla göbek atıp, halay çektiler.



Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, her sene olduğu gibi bu senede yeni yıl kutlaması düzenlediklerini ifade ederek, "Elite World ailesi olarak düzenlediğimiz kutlama programımıza vatandaşlarımız ve İranlı misafirlerimiz ilgi gösterdi. Güzel ve keyifli bir kutlama programı oldu. Ben bu anlamda 2020 yılının ilimiz ve ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullanırken DoubleTree By Hilton Van Oteli Satış Müdürü Ödül Görkem Şanlı ise, "Hilton ailesi olarak Van halkına güzel bir eğlence programı hazırlamaya çalıştık. Katılım yüksek olduğu için gayet mutluyuz. Herkese yeni yılda mutluluk, sağlık ve bol kazanç diliyoruz" diye konuştu.



Vatandaşlar ise 2020 yılının tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundular. - VAN

Kaynak: İHA