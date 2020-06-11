Van'da yeni prestij caddenin sözleşmesi imzalandı Van Büyükşehir Belediyesinin "Prestij Caddeler Projesi" kapsamında Soydan ve Sebze Hali kavşakları arasındaki yolda yenileme çalışması başlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin "Prestij Caddeler Projesi" kapsamında Soydan ve Sebze Hali kavşakları arasındaki yolda yenileme çalışması başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca Soydan ve Sebze Hali kavşakları arasındaki 2,5 kilometrelik yolun yapımı için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firmayla sözleşmenin imzalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık maliyeti 12 milyon 616 bin 295 lira olan proje, yüzde 48 kırımla 6 milyon 632 bin 474 lira 60 kuruşa ihale edildi. Sözleşmesi imzalanan projenin yapımına Salı günü başlanacak. Prestij caddenin yol, kaldırım ve aydınlatmaları yenilenirken, yine bu kapsamda Şabaniye Caddesi'nin de tamamında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA