Van'da "Yazılım Hareketi Programı" işbirliği protokolü imzalandı

Van'da, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinin Milli Eğitim Müdürlükleri ve üniversitelerinin katılımıyla "Yazılım Hareketi Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

Van'da, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Van, Hakkari, Muş ve Bitlis illerinin Milli Eğitim Müdürlükleri ve üniversitelerinin katılımıyla "Yazılım Hareketi Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

Kentteki bir otelde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, kurum olarak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin başlangıcından bu yana sürecin baş aktörü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yazılım sektörünün işlenmeyi bekleyen bir maden olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, "Ülkelerin kendi silahını, aracını üretmesi elbette öneme haiz bir konu olarak karşımıza çıkıyor ama tüm bunlardan daha evla olan bir konu varsa bu da kendi yazılımlarımızı üretebilmemizdir." dedi.

Yazılım üreten bir ülke haline gelebilmek için küçük yaşta çocuklara eğitim vermenin yanında, uzun vadede gelişimini sağlayacak projelere imza atılması gerektiğini aktaran Karagözoğlu, yazılım sektörünü önemli kılan şeyin tüm sektörlerin yazılıma ihtiyaç duyması olduğuna dikkati çekti.

"Yazılımı diğer sektörlerin lokomotifi olarak nitelendirebiliriz"

Bugün bir bilgisayar üretmek için de bir otomobil üretmek için de yazılıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Hatta küçük esnaf bile yazılım sayesinde kendi uygulamasını geliştirip satışlarını yapıyor. Küresel anlamda ise rekabet edebilmek, yenilikçi uygulamaları geliştirmek isteyen şirketler yazlım sektörünün desteği olmadan yerinde saymaya mahkumdur. Kısacası yazılımı diğer sektörlerin lokomotifi olarak nitelendirebiliriz. Kurum olarak bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Bilinçlendirme çalışmaları bu alandaki en önemli gücümüz ve enstrümanımız. Bu kapsamda çocuklarımızın bilinçlendirilmesine yönelik önemli faaliyetler yürütüyoruz. BTK Akademinin verdiği eğitimler çalışmalarımızın yalnızca bir parçası."

BTK Akademi olarak bugün Van'da çok önemli bir işbirliği protokolünü imzalayacaklarını ifade eden Karagözoğlu, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin doğu illerinde de yaygınlaşmasını amaçladıkları proje ile bölge üniversiteleri ve milli eğitim müdürlüklerine bağlı pilot liselerde yazılım alanında öğrenci kulüpleri oluşturarak eğitimler vereceklerini anlattı.

Karagözoğlu, bu konuda eğitim alan öğrencilere ücretsiz internet paketi desteği de sağlayacaklarını aktardı.

"Gençlerimiz, yerli ve milli üretimde bizi güzel bir geleceğe taşıyacak"

Yürütülen projeler sayesinde yazılım alanındaki iş gücü eksiğinin giderek kapanacağı değerlendirmesinde bulunan Karagözoğlu, şöyle devam etti:

"Her alanda olduğu gibi bu alanda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Teknoloji Hamlesi Rehberi'ni ve ülkemizin 2023 hedeflerini unutmuyoruz. Biz de BTK olarak teknoloji basamaklarını daha hızlı çıkabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kurumumuzda siber saldırıları tespit etmek ve yapılan tespitleri diğer ilgili kurumlara iletmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azat ve Kasırga adlı yazılımlarımızı kullanıyoruz. Bu yazılımların sayılarını sektörün tüm paydaşlarının çalışmaları ile günden güne artacağına inanıyorum. Özellikle bu alana merak duyan gençlerimizin çok doğru işlere imza atacağına, yerli ve milli üretimde bizi güzel bir geleceğe taşıyacaklarına eminim."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise bölgenin genç nüfusunun bilgi teknolojileri alanındaki becerilerini geliştireceklerini belirterek, "2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başlatılan projeyi, imzalayacağımız işbirliği protokolü ile bölgemizde başlatmış olacağız. Bu protokol sayesinde ülkemizin en genç nüfusuna sahip bölgesini oluşturan Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde özellikle gençlerimizin yazılım alanında kapasitelerini geliştirmesi için bir adımda biz atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin konuşmalarının ardından protokol metinleri imzalandı.

Programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu