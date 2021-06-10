Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti
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Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaylada rahatsızlanan Ali Aşkara, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaylada rahatsızlanan Ali Aşkara, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koyunlarıyla ilçeye 132 kilometre uzaklıktaki Cepkenli yaylasına giden Aşkara rahatsızlandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.

Zorlu bölgeye 3 saatte ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Aşkara'yı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.

Aşkara'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti
Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti
Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti
Yaylada rahatsızlanan kişinin imdadına UMKE ekipleri yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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