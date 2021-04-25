Van'da yaya geçidi ve yol çizgileri yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da yaya geçidi ve yol çizgileri yenilendi

Van'da yaya geçidi ve yol çizgileri yenilendi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Van Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerde yol çizgilerini yeniledi.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Van Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerde yol çizgilerini yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısıtlamanın üçüncü gününde Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir merkezindeki yaya geçitlerini ve yol çizgilerini boyamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentin en işlek yolları, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda bulunan yaya geçitlerinin boyaları yenilendi.

Yol çizgilerini yenileme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da yaya geçidi ve yol çizgileri yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:52:29. #1.14#

title