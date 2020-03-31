Van'da yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma ulaştırdı
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Muradiye, Jandarma, Van, Güncel

Van'da yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma ulaştırdı

Van'ın Muradiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

31.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:20
Van'da yaşlıların ihtiyaçlarını jandarma ulaştırdı

Van'ın Muradiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan ilçe halkının ihtiyaçları, Muradiye Kaymakamlığınca kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevlilerce temin ediliyor.

Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekipleri, 155, 112 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların gıda, ilaç, temizlik malzemesi ihtiyaçlarının yanı sıra resmi kurumlardaki işlemlerini de karşılamak için çaba gösteriyor.

İlçedeki kırsal mahallelerde evden çıkamayanların yardımına koşan Jandarma ekipleri, ihtiyaçlarını ulaştırdıkları yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunarak, hayır dualarını alıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için seferber olduklarını söyledi.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğünü belirten Savar, salgın sürecinin en iyi şekilde atlatılması için ekiplerin çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

İhtiyaçların ekiplerce evlere teslim edildiğini anlatan Savar, kent sakinlerinin evde kalarak uyarılara uymasıyla salgının önüne geçebileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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