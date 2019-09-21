21.09.2019 10:00

Van'da yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde kuaförlük hizmeti

Van'ın Tuşba Belediyesi, yaşlı engelli ve kimsesiz durumda olan vatandaşlara evde kuaförlük hizmeti veriyor. Yapılan çalışma vatandaşları memnun ederken, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 'Sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ilçede 5 ayda 500 vatandaşa, evlerinde saç ve sakal tıraşı yapıldığını söyledi.

Tuşba Belediyesi, 'Sosyal sorumluluk projesi' kapsamında, vatandaşlara verdiği temizlik ve sağlık hizmetlerine, yaşlı, kimsesiz ve engelliler için berberlik hizmeti de ekledi. 5 ay önce başlatılan proje kapsamında belediyede görevli 2 persenel, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engelliler, tek tek evlerinde ziyaret edilerek saç ve sakalları tıraş ediyor. Belediye Başkanı Salih Akman da beraberindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gül Erinç ile birlikte yapılan çalışmalara eşlik edip, ailelerin bu konudaki memnuniyetini sordu. İlçenin Altıntepe Mahallesi'nde oturan ve 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan Hüsnü ve eşi Ziynet Arslan'ı evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Akman, yürüttükleri çalışmayla yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları mutlu ettiklerini ve onlardan dua aldıklarını söyledi.

5 AYDA 500 VATANDAŞA SAÇ VE SAKAL TIRAŞI YAPILDI

Vatandaşların bu hizmetten memnun kaldıklarını anlatan Başkan Akman, 5 ay önce başlatılan çalışmalarda 500 vatandaşımıza saç ve sakal tıraşı yapıldı, 250 vataşdaşın de evlerinde temizlik yapıldı. Bu temizlik hizmeti haftada bir yapılıyor. Bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık alanında da çalışmalarımız var. Doğum yapan ve maddi durumu iyi olmayan bayanlarımızı evlerinde ziyaret edip, Hoş geldin bebek, hoş geldin melek diyerek çeşitli hediyeler takdim ediyoruz. Bu hizmetleri gönül birliği ve aşkla yapıyoruz. Hani diyoruz ya.'Belediye işi gönül işi, aşk işidir. 'Biz çok memnunuz, bu hizmetlerimizden zevk duyuyoruz.Yapmaya da devam edeceğiz.dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

9 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu belden aşağısı felç olan Hüsnü Arslan ise, belediyenin yapmış olduğu hizmetten çok memnun kaldıklarını söyleyerek,Allah başkanımızdan razı olsun. Bu işi yapanların eline sağlık. Çok metluyuz. dedi.

Kaynak: DHA