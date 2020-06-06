Van'da yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı Kovid-19 vaka sayısı 44'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı Kovid-19 vaka sayısı 44'e yükseldi

Van'ın Edremit ilçesinde, yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Van'da yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı Kovid-19 vaka sayısı 44'e yükseldi
06.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:49

Van'ın Edremit ilçesinde, yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Eminpaşa Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen Gülçek Ailesi tarafından taziye yeri kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bununla bağlantılı Kovid-19 vaka sayısının 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı vaka sayısının ise 15'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyeyle bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde 15, Bakımlı Mahallesi'nde 3, İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi'nde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalan Mahallesi'nde 1, Vali Mithetbey Mahallesi'nde 4, Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'nde 7, Gevaş ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2 ve Tuşba ilçesi Gendelova Mahallesi'nde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'nde 10, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde 3, Serhat Mahallesi'nde 1 ve Vali Mithatbey Mahallesi'nde 1 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Ayrıca Çaldıran ilçemizde askere gidecek bir kişiye yapılan testin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aynı aileden 9 kişinin testleri pozitif çıktı."

Valilik açıklamasında, vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan hasta sayısının 460, vefat edenlerin sayısının 10 olduğu belirtilerek, tedbir amaçlı toplam 73 bin kişinin karantinaya alındığı, 19 bin kişinin karantina uygulamasının da devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Haber
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Leyla Güven Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Van'da yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırıyla bağlantılı Kovid-19 vaka sayısı 44'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 00:52:40. #1.15#
title